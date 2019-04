E Sonndeg goufen et nees Problemer op de verschiddene Plattforme vu Facebook. Mat betraff waren och Instagram an de Message-Service WhatsApp.

Enger Informatioun vun der Presseagence Reuters no wieren nees Problemer am Facebook-Reseau opgedaucht, déi Repercussiounen an Europa, an den USA an a Malaysien haten.

De Site downdetector.com huet Honnerte vu Rapporten iwwer Problemer beim Benotze vu Facebook an Instagram erageschéckt kritt. Hei gouf guer näischt méi gewisen, et géif ee keng nei Informatioune kréien. Op WhatsApp war et zäitweis onméiglech Messagen ze schécken oder ze kréien.

D'Pann ass kuerz no der Mëttegstonn geschitt, zwou Stonne méi spéit waren déi verschidde Servicer nees gefléckt an am Laf vum Nomëtteg war de Problem komplett behuewen. Bis elo gouf de Grond vun der Pann net präziséiert.

Facebook a seng verschidde Plattforme ware scho leschte Mount mat engem gréisseren, globale Problem confrontéiert ginn. Wärend e puer Stonne goung bei den dräi Servicer bal näischt méi.

Dem gréisste soziale Reseau weltwäit no wier e Serveur schlecht agestallt ginn an dat hätt een Domino-Effekt provozéiert.