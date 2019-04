Et goufe nei Systemer agebaut, fir zousätzlech Verschlësselung a méi Sécherheet am Transport vun E-mailen ze garantéieren.

Gmail huet et virun e puer Deeg annoncéiert: MTA-STS (Mail Transfer Agent Strict Transport Security) an TLS Reporting (Transport Layer Security) goufen an hire Strukturen agebaut. Et sinn zwee nei Protokoller, déi d'IETF (Internet Engineering Task Force) am September zejoert finaliséiert huet.

Den éischten erméiglecht een neien Transfert-Modus tëscht den E-mail-Serveuren, déi, soubal dës nei Technologie installéiert gëtt, eng géigesäiteg Authentifizéierung verlaangt. De Flux vun Donnéeë gëtt och mam zweete Protokoll méi radikal verschlësselt.

Déi zwee Systemer schaffen onofhängeg vuneneen a kontrolléieren zum Beispill, ob d'Verschécke vun enger Noriicht geklappt huet oder net. Duerch dës nei Method kënnen d'E-mail Fournisseure méi effikass géint Attacke kämpfen.

"Man in the middle"

Déi heefegst Attack vum "Man in the middle" war nëmme méiglech, well d'Manéier, fir E-Mailen ze verschécken, bis elo ouni gréisser Verschlësselung geschitt war. Esou konnt een Onéierleche sech tëscht zwee Serveure setzen, Noriichte interceptéieren an Identitéite klauen an am Numm vun enger anerer Persoun béisaarteg E-maile verschécken.

Mat den neie Protokoller gëtt et vill méi schwéier, bal onméiglech, fir sech esou an de System eranzeschläichen. Aner Fournisseure missten nokommen an hir Infrastruktur norëschten, wéi Yahoo oder Microsoft.