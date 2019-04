Boston Dynamics, déi Firma déi gäre Videoe vun hire Produite publizéiert, fänkt elo mat der Produktioun vum SpotMini un, den éischte kommerzielle Roboter.

Dës Nouvelle ass eng gutt Geleeënheet, fir nees een impressionnante Video ze maachen a mat der Welt ze deelen. Net nëmme Persounen, mä elo och Hënn kéinten, a speziell Fäll, vu Roboteren ersat ginn.

10 "SpotMini" Robotere weisen an dësem neie Video, dass se zesummen och ganz staark kënne sinn an eng schwéier Laascht zéie kënnen. An deem heite Fall ass et e Camion vun der Firma Boston Dynamics, eng Frirma, déi mat hire Maschinne schonn etlech Revolutioune fäerdegbruecht hunn.

Et geet hei natierlech net nëmmen drëms, déi léif, witzeg awer beandrockend Säit vun hirem Produit ze weisen. Si wëllen och ganz kloer Bescheed soen, dass d'Produktioun vum Roboter ugefaangen huet.

D'Firma präziséiert nämlech dass "dës Robotere frësch aus der Produktiounslinn erauskomm a geschwënn fir ganz vill aner Tâche wäerten disponibel sinn".

Eng Dier war bis elo e méi komplizéierten Obstakel fir de Roboter, allerdéngs huet Boston Dynamics dat virun engem gudde Joer iwwerwältegt kritt. Geschwënn kéint esou e Roboter seng Plaz am Haushalt fannen, fir alldeeglech Aktivitéiten ze maache wéi Spullmaschinn fëllen, Dreck oprafen an entsuergen, Kleeder falen an do falen de Proprietäre vun esou "Muppen" bestëmmt nach ganz vill aner Saachen an...