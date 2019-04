En neie Rekord no de 17,4 Millioune legalen Zuschauer, déi vun HBO ugekënnegt goufen, wat u sech schonn e Rekord war.

No 20 Méint war et endlech souwäit, d'Fans konnten den éischten Episod vun der leschter Saison vu Game of Thrones gesinn. Awer net jidderee kann et "legal" kucken an d'Zuele sinn nawell impressionnant.

Den Episod vun der 8. Staffel gouf a knapps 24 Stonne bal 55 Millioune Mol illegal erofgelueden. Dem englesche spezialiséierte Büro fir digital Piraterie MUSO no gouf d'Stéck 54.261.910 Mol op der ganzer Welt op eng illegal Manéier erofgelueden, dovunner 77 Prozent am Streaming.



Am Verglach huet HBO, d'Televisiounschaîne, déi d'Serie produzéiert an diffuséiert huet, eng Rekordzuel vu 17,4 Millioune Spectateure annoncéiert.

Game of Thrones ass eng vun den erfollegräichste Serien op der Welt. D'Produktiounsfirma huet 2017 een Ëmsaz vu ronn enger Milliard Dollar gemaach, esou d'Estimatioune vun der New York Times.

Um Podium vun de Pirate stinn op der éischter Plaz Indien mat 10 Milliounen Downloads, op der zweeter Positioun China mat 5 Milliounen an d'USA kréie Sëlwer mat 4 Milliounen. Fir esou grouss Resultater an Asien z'erklären, huet d'Etüd op Problemer higedeit, fir un d'Servicer vun HBO ze kommen.