4 Studente vun der Uni Lëtzebuerg schaffen un enger App iwwert d'Stad Lëtzebuerg an d'Migratioun.

4 jonk Studente vun der Uni.lu sinn trotz Schoulvakanz ablécklech ganz aktiv. Si studéiere Geschicht am 4. Semester Bachelor. Hei dréit sech alles ronderëm d’Geschicht vun der Stad Lëtzebuerg an d’Migratioun. Zil ass et, all d’Informatiounen an enger App ze sammelen, op déi duerno jiddereen Zougrëff kann hunn.

De Jeff Dondelinger, Student um Belval erkläert, dass déi App sech ëm d'Migratioun an der Stad Lëtzebuerg dréint. Si ass fräi zougänglech fir jiddereen, dee sech dofir intresséiert. Et géif ee via d'App erausfannen, wéini dass d'Leit komm sinn, dass et net nëmmen Arbedsaarbechter waren, an dass dat scho vill méi fréi ugefaangen huet.

Et ass opgedeelt a verschidden Theme-Beräicher, wéi z.B. och d'europäesch Beamten, déi heihinner migréieren. Et kann een an der App och en Tour duerch d'Stad trëppelen, wat intressant ka si fir Touristen.