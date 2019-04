Pompjeeë vum Grimp, déi fir speziell Asätz forméiert sinn, hu missen intervenéieren fir Passanten an d'Kathedral ze beschützen.

An der Nuecht vum 18. op den 19. Abrëll huet e Mann seng Dron net wäit vun der Stroossbuerger Kathedral fléie gelooss. Leider war dësen Amateur liicht ze no un d'Gebai geroden, well d'Dron am Tuerm hänkebliwwen ass.

Éischte Problem, de Mann huet seng Maschinn ouni Autorisatioun fléie gelooss. Am Beräich vun der Kathedral ass et och verbueden, Dronen fléien ze loossen.

Mëttlerweil ass et op ville Plazen obligatoresch, sech am Viraus ze informéieren, fir ze wëssen ob Vollen an engem bestëmmte Beräich net limitéiert oder verbuede sinn. Am beschte Fall kritt ee vun den Autoritéiten eng Autorisatioun, fir eng Dron benotzen ze däerfen.

Méi schlëmm war et fir den Proprietär vun der Dron, well seng Maschinn jo an engem ëffentleche Gebai festhoung. Dozou kënnt nach, dass een a Frankräich keng Drone wärend der Nuecht benotzen däerf, och wa se mat Luuchten equipéiert sinn.

Wéinst dem Mann senger Dot, huet eng ganz Brigade vu spezielle Grimp Pompjeeën (Groupe de recherche et d’intervention en milieux périlleux) moies um 2 Auer missen op d'Plaz geruff ginn. D'Dron ass vun hinnen erofgeholl ginn, fir ze evitéieren, dass se op Passante falen oder d'Gebai beschiedege géif.

Wann een dës Sécherheetsreegelen net respektéiert, kascht et bei eisen franséischen Noperen tëscht 15.000 a 75.000 Euro an tëscht engem a 6 Méint Prisong.