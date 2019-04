350W staark an eng maximal Vitesse vu 25km/h, den neien Himo T1 ass keng Rennmaschinn an awer eng ganz abordabel Léisung, fir an enger Stad ze fueren.

Déi chinesesch Mark ass am Gaangen, hir Offer an der urbaner Mobilitéit ze stäerken, mat engem fonkelneien elektresche Scooter. Xiaomi ass bekannt, fir extrem niddreg Präisser ze proposéieren, och an der Welt vum Smartphone.

Et ass déi éischte Kéier, dass e Scooter an der Offer steet. Den "Himo T1" gëtt a China fir ronn 450 Dollar proposéiert. D'Modeller vun der Konkurrenz gi meeschtens fir dat Duebelt verkaf.

Fir dee Präis kritt een natierlech net onbedéngt dat Stäerkst oder dat Séierst, an awer ass dës Léisung ganz intressant: 350W Leeschtung mat enger Autonomie déi tëscht 60 an 120 Kilometer läit. D'Vitesse gouf op 25km/h limitéiert, fir d'Sécherheet ze garantéieren, virun allem a Stied wou eng grouss Zuel Scooteren, Vëloen, Autoen a Foussgänger ënnerwee sinn.

Bis elo gëtt dësen elektresche Scooter nëmmen a China vum 4. Juni u proposéiert. Et weess een net ob en eng Kéier an Europa verkaf gëtt, wann et bis de Fall ass, gëtt de Präis héchstwahrscheinlech no uewen ugepasst. Am Moment fënnt een an eise Géigenden elektresch Vëloen vun der chinesescher Mark, déi och zu der "Himo"-Gamme gehéieren. Fir Europa misst de Scooter och technesch Ännerunge kréien.