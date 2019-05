Am Kader vun enger Konferenz huet den Amazon-Chef säi Projet "Blue Moon" virgestallt. Hien dreemt dovunner, seng éischt Astronauten op de Mound ze schécken

"Dëst Gefier wäert op de Mound goen", esou huet den Jeff Bezos de Projet vun engem éischten Module virgestallt, dee méi spéit op de Mound lande soll.

Blue Origin, d'Weltall-Filiale vun Amazon, huet d'Gefier, dat de Numm "Blue Moon" krut, gebaut. Mat dësem Gefier solle Mënschen bis d'Joer 2024 op de Mound fléie kënnen.

No e puer Joren Entwécklung kann d'Kapsel bis zu 3,6 Tonnen transportéieren a mat dësem Gewiicht um Mound landen. Dem offizielle Site no, wier d'Gefier capabel fir op eng präzis a liicht Manéier d'Landung ze meeschteren, wat eng nohalteg mënschlech Präsenz erméigleche géif.

Enger Informatioun vun der amerikanescher Televisioun CNBC no, wëll den Jeff Bezos bis 2024 Astronauten mat "Blue Moon" reese loossen. Den US-Vizepresident Mike Pence hat dat och scho méi dacks ënnerstrach. Pro Joer investéiert Amazon méi wéi eng Milliard Dollar an de Projet.

"Et gëtt Zäit nees op de Mound ze fléien, an dës Kéier och do ze bleiwen" huet de Chef vun Amazon ofgeschloss.