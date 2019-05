"Get Vocal, Europe", sou nennt sech d'Lëscht vun am Ganzen 28 Lidder. Een Numm, deen zweedeiteg ass: D'Stëmm vun de Kënschtler awer och vun den EU-Bierger.

D'Streaming-Plattform huet en Donneschdeg eng nei Playlist presentéiert, fir d'User z'animéieren, bei den Europawale matzemaachen.

Spotify ass bekannt fir clever Playlisten, déi sech nom Goût vun de Leit riichten. Am Kader vu "Get vocal, Europe" allerdéngs, gouf all Land vun der europäescher Unioun vun engem Kënschtler oder enger Grupp representéiert. Esou kann een och Europa op eng aner Manéier entdecken.

D'Zil ass, d'Musek-Fans an d'User vu Spotify dozou ze beweegen, hir Stëmm bei den nächsten Europawalen (vum 23. bis de 26. Mee) ze ginn. 2014 louch d'Abstentioun am Kader vun de leschten Europawalen bei 57,7%.

An zwee Deeg hat d'Playlist scho méi wéi 45.000 Fans gesammelt. E Beweis, dass Musek d'Leit nach ëmmer zesummebréngt.

Lëtzebuerg ass mat der Band Seed to Tree a mam Titel "Within Me" vertrueden. Fir d'Belsch gouf Adèle mat "Balance ton quoi" gewielt, fir Däitschland rappt de MERO mat "Wolke 10" an d'Aya Nakamura seet "DjaDja" fir Frankräich.

Spotify huet an engem Communiqué erkläert dass, an de Walbüro ze goen déi bescht Manéier ass, fir gelauschtert ze ginn. Méi Info iwwer d'Europawalen oder wéi een wiele kann, fënnt een um offizielle Site vun der EU.