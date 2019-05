Genee sou wéi bei den US-Presidentschaftswale virun 3 Joer, gi ganz vill Propaganda-Roboter virun den Europawalen detektéiert. Meeschtens si se russesch.

Déi Hacker, déi eng gewësse Proximitéit mam Kreml Opweises hunn, sinn zanter e puer Woche gutt am Asaz. Der Cybersécherheetsfirma FireEye no, ginn dës Kéier Europäer cibléiert.

"Etlech russesch Gruppen sinn zanter dräi, véier Méint am Gaangen op europäesch Regierungen ze zilen", esou de Benjamin Read, deen d'Sektioun "Cyber Spionage" bei der Firma leet. "Hei sti virun Allem Verdeedegungsministèren, Ausseministèren awer och Mediegruppen am Viséier vun de Piraten".

Dës russesch Attacken, déi vu bekannte Gruppen duerchgefouert ginn, probéieren an déi verschidden europäesch Institutiounen anzedréngen, wéi se dat deemools schonn 2016 mat den Demokraten an den USA gemaach haten. Aner kleng russesch Strukturen entwéckelen eng enorm Propaganda-Aktivitéit op sozialen Netzwierker, mat Hëllef vu sougenannte "Bots", déi Roboteren déi permanent nei Konten opmaachen.

Safeguard Cyber huet viru kuerzem e Rapport iwwer déi russesch Desinformatioun an den Europawale publizéiert. Am Text liest een ënner anerem, dass och dem Jean-Claude Juncker seng Konten op de soziale Reseaue betraff sinn.

Hiren Analysen no, gehéieren 12% vun de Konten, déi de EU-Kommissiounspresident "followen", enger Arméi vu Roboteren. Lauter Konten, déi Desinformatioun, fake News a béisaarteg Contenue verbreeden. Dem weltwäit gréisste soziale Reseau no, waren nach 91 Milliounen falsch Konten zum Schluss vum leschte Joer aktiv.

Facebook géif 7 Millioune vun esou "Bots" oder "fake Konten" all Dag läschen. Et soll een also ëmmer oppassen op dat wat een online liest, a gleeft.