The Walt Disney Company schreift an engem Communiqué, dass se d'Kontroll vum Hulu Service an engem Deal mat Comcast Corp géif iwwerhuelen.

Ee Minimum vu 27,5 Milliarden Dollar gouf an deem Accord festgeluecht, fir déi 33% Parte vu Comcast un Disney weiderzeginn. Bis Januar 2024 misst et esouwäit sinn. Mat dëser Limitt vu 5 Joer, bis dass den Deal verfält, ass Comcast sécher, dass de Wäert vu senger Mise bis dohinner duebel esou héich wäert sinn, wann net méi, ouni grouss zousätzlech finanziell Obligatiounen. D'Arrivée vun Disney bei Hulu ass den Ufank vun enger nationaler an internationaler Entwécklung um Video-Streaming Maart, fir Firme wéi Netflix, Apple oder Amazon erauszefuerderen. Disney braucht déi 5 Joer fir den Opkaf vu Fox ofzeschléissen ouni sech direkt weider verschëlden ze mussen. D'Firma preparéiert de Lancement vun hirer eegener Streaming Plattform "Disney+" déi fir den 12. November an Indie virgesinn ass. Op senger Säit wëll Comcast den neien NBCUniversal Streaming Service bis d'nächst Joer lancéieren, eng Plattform mat Publicitéit, déi Showen a live Tëleeë wäert proposéieren. Den Operateur ass och averstanen, fir Hulu op senger Kabel-Plattform ze diffuséieren. © afp Hulu, de klengen Challenger vu Netflix oder Amazon Prime Video, huet méi wéi 26.8 Milliounen Useren déi een Abo bezuelen a proposéiert Serien wéi "The Handmaid's Tale" mam Elisabeth Moss.