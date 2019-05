Mat dësem Accord, deen e Mëttwoch ënnerschriwwe gouf, engagéiere sech déi grouss Internet-Gruppe géint d'Diffusioun a fir d'Erofhuele vun esou Contenuen.

De "Christchurch Call" wëll den Internet nei reguléieren. Dat ass d'Zil vun deem Accord, deen de 15. Mee tëscht 26 verschidde Länner an Internet-Risen ënnerschriwwe gouf.

De Kampf géint terroristeschen oder extremisteschen online Contenu ass offiziell agelaut, esou den Palais de l'Elysée, deen den Appell mat der neiséilännescher Premier Ministesch Jacinda Ardern zwee Méint no der Tragedie zu Christchurch lancéiert huet. Deemools hat een Terrorist 50 Leit an zwou Moscheeën ëmbruecht an dat Ganzt live op Facebook gesat.

Internet-Plattforme wéi Facebook (mat de Filiale WhatsApp an Instagram) oder Google (mat YouTube) engagéiere sech ee Contenu, deen den Opruff zur Gewalt oder zum Haass ënnerstëtzt, ze blockéieren. Hei gëtt all Bild- oder Tounmaterial permanent an direkt agezunn.

An deem Kader mussen ënner anerem nei Systemer an Hëllefsmëttelen entwéckelt ginn, fir dass et iwwerhaapt net méi zu enger ähnlecher gewalteger Situatioun kënnt. D'Grënn vum online Extremismus musse bekämpft ginn, esou d'Responsabel vun dëser neier Charta. D'Algorithmen sollen d'User net op esou Contenue bréngen, fir dass se net viral ginn.

Amazon, Facebook, Google, Microsoft an Twitter hunn den Text adoptéiert a wäerten deemnächst konkret Mesuren ukënnegen. Qwant, DailyMotion an d'Wikimedia-Fondatioun hunn den Accord och ënnerschriwwen. Facebook, de gréisste soziale Reseau vun der Welt huet scho präziséiert, dass seng "Live" Funktioun méi streng kontrolléiert a reguléiert gëtt.

Den Text gouf vu Länner wéi Frankräich, Neiséiland, Kanada, Irland, Jordanien, Norwegen, Groussbritannien, Senegal oder Indonesien ënnerschriwwen. Déi europäesch Unioun ass och am Accord mat dran a Länner wéi Australien, Indien, a Japan ënnerstëtzen den Appell.

De "Christchurch Call" gouf awer net vun den USA ënnerschriwwen. D'Wäisst Haus erkläert, dass se "obwuel se am Moment net an enger Positioun wieren, beim Projet matzemaachen, wëlle se déi generell Ziler weider ënnerstëtzen, déi hei proposéiert ginn ".