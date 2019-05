Google huet elo viru Kuerzem "Translatotron" virgestallt, e Modell dee capabel ass, e geschwaten Text vun enger Sprooch an déi ANer direkt ze iwwersetzen.

D'Léisung, déi hei fonnt gouf, kann d'Stëmm vun der Persoun reproduzéieren a passt sech och der Vitess un, mat där geschwat gouf, fir dat duerno och esou richteg wéi méiglech nees schwätzen ze kënnen.

Google nennt dat "direkt Iwwersetzung".

Den Translatotron hëlt den Audio, deen erakënnt, a verschafft en als "spectogram", eng visuell Duerstellung vun de Frequenzen, a produzéiert eng nei Versioun, dës Kéier an enger anerer Sprooch. D'Resultat ergëtt eng Iwwersetzung, déi méi séier geet, mat engem niddrege Risiko, Feeler ze maachen.

Esou "Sprooch zu Sprooch"-Systemer gouf et schonn, allerdéngs gouf et ëmmer eng Tëschenetapp, déi geschriwwe war. Hei gouf den Text nees geschriwwen, fir iwwersat ze ginn, dunn nees vun enger kënschtlecher Stëmm an enger anerer Sprooch ofgelies. Dës verschidden Etappe konnte méi einfach Feeler bréngen an hunn d'Vitess däitlech gebremst.

Bis elo schéngt den neie System vu Google nach liicht mechanesch an net ganz stabel ze sinn, allerdéngs schwätzen d'Experten hei vun enger wierklecher Entwécklung a misst och den traditionelle Google Translate Service däitlech beaflossen.