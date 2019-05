Déi éischt Noriicht ass dës Woch gefall: d'App "Direct" vun Instagram gëtt gestoppt. Den Chat-Service leeft an der normaler App virun.

Instagram Direct gëtt et net méi. Facebook huet decidéiert, dës App komplett falen ze loossen. All d'Funktioune ginn an déi Haaptapplikatioun vun Instagram zréckbruecht.

Hei goung et ëm een ähnleche Service wéi bei Facebook Messenger, deen nëmmen an e puer Länner getest gouf. Et konnt een e bësse wéi bei Snapchat Message verschécken, mat personaliséierte Selfien oder Filteren.

U sech hat sech Facebook als Zil gesat, Snapchat mat dëser neier Léisung ze konkurrenzéieren. D'App gouf ni wierklech offiziell lancéiert, verschidde Länner konnten se als Test probéieren, ëmmerhi gouf se méi wéi 1,35 Millioune Mol erofgelueden.

Instagram huet awer confirméiert dass all d'Messagen automatesch an déi normal App transferéiert ginn. Hei ginn an Zukunft Neiegkeeten erwaart.

Facebook huet nämlech ganz vill Projete fir seng dräi Chat-Servicer: Instagram Direct, Facebook Messenger a WhatsApp. Déi dräi Appen funktionéieren deemnächst op enger gemeinsamer Plattform a ginn och endlech komplett verschlësselt. Wa Facebook de Contenu vun de Message net méi benotze kann, fir cibléiert Publicitéit u senge Clienten ze proposéieren, ginn etlech Meta-Donnéeë gesammelt, fir dee "Verloscht" ze kompenséieren.

Zanter dem Cambridge Analytica Skandal probéiert Facebook säin Image als "Beschützer" vun den Donnéeën a vun der Privatsphär vu sengen Useren ze verbesseren.