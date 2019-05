Nodeems den US-President Trump verbidden huet, mat der chinesescher Mark ze schaffen, ass Google am Gaangen déi Regel drastesch anzesetzen.

E puer Deeg nodeems den Donald Trump Huawei an engem sougenannten « executive order » op eng schwaarz Lëscht gesat huet, schéngt d’Silicon Valley déi éischt Mesuren ze huelen. Et gëtt den amerikanesche Konzerner verbueden, hir Technologie mat China ze deelen.

Der Noriichtenagence Reuters no ass Google am Gaangen als éischt grouss Firma mat der Spär vu Funktioune vun Android a vum Play Store duerchzegräifen. Huawei kritt keng Update méi vu Google fir de mobille Betribssystem a kritt verbueden de Play Store a Google Appe wéi Gmail oder Maps op hiren zukünftegen Apparater ze installéieren.

Beim amerikanesche Ris gi momentan intern Gespréicher gefouert, fir iwwer Updaten an Accès zu Google-Servicer vu Smartphonen déi schonn am Ëmlaf sinn, ze decidéieren.

Op hirer Säit huet déi chinesesch Firma hire Service Juridique versammelt, fir d’Decisioun vum amerikanesche Staat a vu Google ze konteren. Vu dass Android deelweis "open-source" ass, kann Huawei déi gedeelte Säit vum System benotzen. Reuters wollt awer och wëssen, dass Google ophale wéilt, den technesche Service un Huawei ze offréieren.

E Problem fir all déi weltwäit Cliente vun der chinesescher Mark, déi an Zukunft keng nei Versioune vun de Google-Programmer kéinte kréien. Vill Froe bleiwen am Kader vum internationale 5G-Reseau oppen, nodeems scho vill Länner hiren Accès un Huawei blockéiert hunn an dat obwuel déi chinesesch Firma een exzellente Ruff an deem Domän huet. Hei gëtt d’Relatioun tëscht Huawei an dem chinesesche Staat an der kommunistescher Partei staark kritiséiert.