Am Sträit ëm d'Exklusioun vum Telekommunikatiounskonzern Huawei vum amerikanesche Marché, huet d'US Regierung den Delai fir Technologie-Exporter un déi chinesesch Entreprise ëm weider dräi Méint verlängert. Bis Mëtt August ass et deemno weiderhi méiglech, dass Apparater vun Huawei mat amerikaneschen Technologien equipéiert ginn. Dat geet aus engem Dokument vum amerikaneschen Handelsministère ervir, wou gëscht publizéiert gouf.

Wéi et heescht, wier des Zäit néideg, fir ënnert anerem Software-Updaten duerchzeféieren. En Dekret vum US President Trump hält fest, dass amerikaneschen Entreprisë keng Kommunikatiounstechnologien duerfe benotzen, déi ee Risiko fir déi national Sécherheet kënnen duerstellen. Den Donald Trump hat een nationalen Noutstand an der Telekommunikatioun ausgeruff. Huawei gëllt als Haaptzil vun dëser Mesure. D'USA fäerten, dass Technik vum chinesesche Konzern eng Entréesdier fir chinesesch Spionage a Sabotage kéint sinn.

Huawei selwer verweist ëmmer nees op seng Onofhängegkeet vum chinesesche Staat. Den amerikanesche Konzern Google huet scho gëscht grouss Deeler vu senge Geschäftsrelatioune mat Huawei gekënnegt. Et géif een d'Dekret respektéieren, sou den US Konzern a senger Argumentatioun. Dat kéint an Zukunft gréisser Konsequenze fir d'User vun Huawei hunn. Betraff sinn net nëmmen Update vum Android-Betribssystem mä och den Accès zu Servicer wéi Gmail a Google Maps.