Nodeems déi chinesesch Firma vun den USA op eng schwaarz Lëscht gesat gouf, gouf all Kooperatioun mat Google, also och mat Android, ënnerbrach.

D'Decisioun ass gefall: Huawei ass am Kär vun hirer Telefonie-Aktivitéit getraff. An dräi Méint gëtt all Kommunikatioun tëscht den USA a China ënnerbrach. Wat fir d'Chinese ganz schlëmm Konsequenze wäert hunn: keen Accès op de Play-Store, wichteg Deeler vun Android an Appen wéi Gmail, Drive oder Maps verschwanne vun Huawei-Apparater.

Eng kritesch Situatioun, déi d'Responsabel dozou gezwongen huet, de Lancement vun hirem eegene Betribssystem am Hierscht erauszebréngen. Enger spezialiséierter chinesescher Säit no, huet de Richard Yu seng Ekippen iwwert ee private Kanal vu WeChat (ee chineseschen Chat-Service) zur Mobilisatioun opgeruff an hinnen een Agenda fir déi nei Software presentéiert.

De System kéint Android-Appen op eng native Manéier exekutéieren, vu dass de Betribssystem vu Google deelweis op enger open-source Lizenz baséiert. Wat ganz einfach heescht, dass all Mënsch de Code benotze kann. Huawei ass net am Gaangen, eng fonkelnei Software ze entwéckelen, d'Ingenieure schaffe schonn op eng Alternativ zu Android zanter 2012. Hei géif de Prozess méi séier goen, wéi geplangt.

Wa keng Léisung tëscht den USA a China fonnt gëtt, géif Huawei zum Schluss vum Summer an eng komplizéiert Situatioun geroden an deemno hir 2. Plaz an der weltwäiter Lëscht vun de Smartphone-Produzente verléieren, fir déi d'Firma esoulaang geschafft a gekämpft huet.

Och wann den OS (Operating System) vun de Chinese gutt genuch wier, fir als Alternativ zu Google proposéiert ze ginn, stellt sech d'Fro vum Contenu. Wann amerikanesch Appen a Servicer weider blockéiert ginn, wier de Gebrauch vu Huawei-Apparater, ënner Anerem an Europa, limitéiert a géif ganz staark un Attraktivitéit verléieren.

Ouni Méiglechkeet Facebook, Netflix, Snapchat, Messenger, Instagram, WhatsApp oder Google Maps ze benotzen, kann ee sech net onbedéngt virstellen, esou ee Smartphone ze kafen, oder ze halen.