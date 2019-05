Vun elo u proposéieren Google Maps an Assistant an Zesummenaarbecht mat der Sichmaschinn eng Optioun fir säin Iesse geliwwert ze kréien.

Zanter dës Woch gëtt et een neien "Delivery" Service an den USA: wann een Honger huet an ze faul fir eraus oder akafen ze goen, dann huet Google eng nei Léisung.

Verschidde spezialiséiert Servicer wéi Postmates, Delivery.com oder Slice hu mam Internet-Ris e Partenariat ënnerschriwwen, fir säin Iessen direkt heem geliwwert ze kréien.

Wann een no engem Restaurant oder enger spezifescher Kichen an der Sichmaschinn oder op Maps sicht, kritt ee mëttlerweil ee Knäppchen ugewisen, fir online ze bestellen. Natierlech kann een hei alles mat Google Pay bezuelen.

OK Google, kanns du w.e.g. eng Pizza Hawaii bestellen?

Fir dass d'Liewen ëmmer méi einfach gëtt, kann ee seng Bestellung direkt iwwer de Stëmm-Assistent vu Google ginn. Et muss ee just präziséiere wat ee gären iesse géif a vu wou dat Ganzt komme soll. De Choix huet een awer nach.

Wann een nach eng Kéier eppes iesse wëll, wat schonn eng Kéier bestallt gouf, geet et nach méi séier mam Befeel "bestell nach eng Kéier", well de Service déi lescht Bestellunge gespäichert huet.

Bis elo ass nach net gewosst ob dës nei Funktioun fir aner Deeler vun der Welt virgesinn ass, wéi gesot am Moment kritt een dës Optioun nëmmen an den USA ugebueden.