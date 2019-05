Esou kënnen d'Useren um soziale Reseau och ouni Kreditkaart bezuelen.

Facebook ass am Gaangen, seng Projete vu virtuelle Suen méi präzis ze finaliséieren. Der BBC no wier de gréisste soziale Reseau vun der Welt geschwë prett, fir am éischten Trimester vum nächste Joer mat senger eegener Wärung am Blockchain ze lancéieren.

Spéitstens zum Schluss vum Joer gëtt "GlobalCoin" getest, dat ass den Numm, deen dës nei Wärung fir Facebook krut.

De Mark Zuckerberg, CEO vu Facebook, huet de Gouverneur vun der britescher Zentralbank getraff, fir d'Avantagen an d'Risike vun esou engem Start. Am Summer misst de Reseau méi Detailer iwwer seng nei Wärung verëffentlechen.

Mam GlobalCoin wëll Facebook eng nei bezuelbar a sécher Manéier offréieren, Servicer a Gidder op der Plattform ze kafen. Egal, ob de User e Bankkonto huet oder net. Domadder kéint een och op Instagram a WhatsApp shoppen.

Gespréicher si schonn tëscht dem Mark Zuckerberg an Online-Butteker am Gaangen, fir dass déi nei Wärung och vun hinnen akzeptéiert gëtt. Fir se unzelackelen, gi ganz niddreg Transaktiounskäschten ugebueden.