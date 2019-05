Op Decisioun vun den Autoritéiten a mam Accord vun engem Riichter kéinte verschidde Noriichten am Kader vun Enquêten entschlësselt ginn.

En neie Kampf ass ugesot am Verschlësselung-Krich, dës Kéier sinn eis däitsch Noperen drun intresséiert, fir u Messagen ze kommen, déi virun enger Dot verschéckt goufen. Dem Spiegel no wier den Horst Seehofer, däitschen Inneminister, am Gaangen, e Gesetzesprojet duerch déi verschidde Ministèren zirkuléieren ze loossen.

Hei geet et drëms, déi verschidden Chat-Servicer dozou ze zwéngen, op Nofro hi verschidde Gespréicher un d'Justiz ze liwweren, och am Fall vun enger sougenannter "end-to-end"-Verschlësselung (also vun engem Enn bei dat anert).

Wire, Telegram, Messenger, Instagram, WhatsApp an aner bekannt Plattforme missten déiselwecht Reegele respektéiere wéi Handy- oder Telefon-Operateuren. E Riichter misst den Accès ufroen. Wa Firmen dës nei Reegel net géife respektéieren, kéinte se um däitsche Marché verbuede ginn.

Et wier net déi éischte Kéier, dass esou e Gesetz géif gestëmmt ginn, d'lescht Joer koum den "Assistance and Access Act" an Australien duerch. An England gëtt et en änlechen Text ("Investigatory Powers Act") zanter 2016. Am selwechte Joer gouf dat anti-terroristescht Gesetz a Russland gestëmmt.

Et ass nach net genee gewosst, wéi Däitschland un d'Informatioune komme wëll, et gesäit awer aus, wéi wa ee sech bei den engleschsproochege Länner inspiréiere géif. Hei gëtt d'Verschlësselung net gebrach, amplaz gouf een onsiichtbaren, parallellen Accès fir d'Justiz gebaut.

D'Gespréicher ginn alleguer op engem Apparat synchroniséiert, dee vun den Autoritéiten oder vun engem Live-Spioun am Chat kontrolléiert gëtt.

D'Fro stellt sech just no de Moyene vun der däitscher Regierung, eng Firma zu esou enger neier Reegelung ze forcéieren, wa se kee Sëtz an Däitschland huet ...