D'Digitalisatioun concernéiert mëttlerweil bal all d'Beräicher an der Beruffswelt.

Natierlech och d'Lëtzebuerger Handwierk, e Secteur, dee gutt 7.000 Betriber regroupéiert. D'Handwierkerfederatioun an déi concernéiert Kompetenzzentren hunn dofir um Dënschdeg mam Mëttelstandsminister Lex Delles eng nei Institutioun presentéiert. E Kompetenzzenter vum digitalen Handwierk. De Pierre Jans erkläert, wéi Handwierksbetriber beim Prozess vun der Digitaliséierung gehollef solle kréien.

Kompetenzzenter vum digitalen Handwierk D'Betriber beroden an an dat digitaalt Zäitalter begleeden.

Eng grouss Metzlerei zu Käerjeng, wou tonneweis Fleesch gelagert a verschafft gëtt. Ma an der globaliséierter Welt ass d'Konkurrenz gewuess. Betriber musse konkret op d'Demande vun de Clienten agoen. Dat heescht, déi verschidde Servicer am Betrib musse koordinéiert an a Schichte schaffen.

Haut ass de Wonsch do fir en interne Chat oder Kommunikatiounssystem ze hunn, wou mir kënne permanent ënnertenee kommunizéieren. Et ass wichteg eng gutt Kommunikatioun ze hunn, fir weider kënne flexibel ze schaffen, erkläert de Luc Meyer, vu Beruff Metzler.

Bei esou konkrete Changementer wëll den neie Kompetenzzenter vun der Handwierkerfederatioun d'Betriber beroden a begleeden. An dat mat Methoden, déi ee selwer ausgeschafft huet.

Eng vun deene Methoden ass strategesche Management. De besteet aus 10 Schrëtt, déi da mussen opgeschafft ginn. Dat geet un bei engem Audit, wou mir kucken, wat ass iwwerhaapt an der Entreprise lass? An da ginn Aktiounspläng entwéckelt, déi dann ëmgesat ginn. Et ass also net nëmmen, fir dat um Pabeier ze hunn. Dacks hält et jo do op. Mä mir ënnerstëtzen d'Entreprisen, fir dann e Schratt weiderzegoen. Doduerch hëllefe mir hinnen, fir och Finanzementer ze kréien, esou de Marc Ant, Direkter vum Kompetenzzenter.

Eng éischt Consultatioun vum neien Zenter kascht e Betrib ongeféier 20.000 Euro. De Staat iwwerhëlt d'Halschent vun de Käschten. Bei der konkreter Ëmsetzung gëtt déi direkt finanziell Hëllef méi kleng.

Natierlech, wann e Betrib duerno eng Aide ufreet, well se eng Maschinn kafen, oder well se en neie Computer kafen, do fale mir ënnert dat normaalt Gesetz iwwer d'staatlech Hëllefen, esou de Mëttelstandsminister Lex Delles.

Bis ewell hunn hei am Land 20 Betriber d'Offer vum neie Kompetenzzenter ugeholl an eng digital Transformatioun matgemaach. En 3D-Scanner fir d'Moossaarbechte vum Daachdecker däitlech méi einfach ze maachen. Oder en digitale Marketing fir en Autosgarage. Den neie Kompetenzzenter hätt ee grousse Virdeel, soen déi Responsabel: et vermaart een et als Hëllef vun Handwierker fir Handwierker.