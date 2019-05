De wirtschaftleche Sträit tëscht den USA a China betrëfft net nëmme Smartphone vu Huawei. Eng gutt Nouvelle fir europäesch Firmen.

Déi franséisch Entreprise gouf vun der amerikanescher Arméi zréckbehalen, fir Iwerwaachungsdronen ze bauen. Zanter 2017 wëll den US-Defense Departement net méi mat DJI, chinesesche Leader an de Produktioun vun Drone, schaffen.

De franséische Produzent Parrot, dee sech zanter e puer Joren an der Dron-Fabrikatioun spezialiséiert huet, kéint déi nächst Modeller fir déi amerikanesch Arméi liwweren. Am November zejoert gouf no Offere gesicht a sechs Firme goufen zréckbehalen. Parrot wäert als eenzeg net-amerikanesch Firma géint ënner Anerem Altavian, Teal Drones, Vantage Robotics oder och nach Lumenier kämpfen.

11 Milliounen Dollar si fir dëse militäresche Programm virgesinn. Hei gëtt virun Allem d'Entwécklung op "Short Range Reconnaissance Drone" axéiert. D'Base si scho bekannt, eng Autonomie vu minimum 30 Minutte beim Fléien, eng Reechwäit vun dräi Kilometer, de Produit muss a manner wéi zwou Minutten asazbereet sinn an däerf net méi wéi 1,3 Kilo schwéier sinn.

Beim franséische Constructeur gëtt et schonn eng Léisung, de Modell "Anafi" wier zimlech perfekt fir den Job. D'Plattform vum rezente Modell kéint ausgebaut ginn, fir eng präzis Léisung un d'USA schécken ze kënnen.

Den Henri Seydoux, Chef vu Parrot sot hie wier sech zimlech sécher dass hire kompakte Modell eng ideal Léisung fir d'Defense kéint ginn an déi Avantagen huet, fir vun der amerikanescher Arméi benotzt ze ginn. Hir Ekippen am R&D (Research and Development) ass schonn am Gaangen, verschidde spezifesch Detailer vun hirer Dron fir den amerikanesche Client unzepassen.