D'Säitespigelen vum neien Elektroauto vum japanesche Constructeur gi bei all Modell vu Kameraen ersat.

Honda ass ganz lues am Gaangen Informatiounen zum neien Elektroauto, dee fir d'Stad geduecht ass, ze liwweren. De Numm ass elo offiziell, "e" heescht also de Modell deen 100% elektresch ass.

D'Firma aus Tokyo huet och elo confirméiert dass d'Säitespigelen duerch Kameraen ersat ginn. An dat bei all Versioun vum Auto.

Déi japanesch Mark ass awer net déi éischt déi esou eng Neiegkeet ubitt, de ganz intressanten "e-tron" vun Audi kann och mat esou Kameraen op der Säit equipéiert ginn, allerdéngs hei an der Optioun an net serieméisseg.

De Virdeel vum Konzept ass awer wichteg, virun Allem fir Elektroautoen. D'Kameraen si vill méi kleng wéi traditionell Spigelen a reduzéieren doduercher de Widderstand mat der Loft. Hei gëtt d'Aerodynamik vum Gefier däitlech gebessert, wat natierlech een extrem positiven Afloss fir d'Autonomie vum Auto huet.

© honda

D'Kameraen offréieren och méi Sécherheet wéi klassesch Spigelen, et kann een d'Siicht zu der Situatioun upassen, wéi zum Beispill eng méi breet Visioun am Fall vun engem doudege Wénkel. D'Biller ginn op zwee Bildschiermer op all Säit vum Tableau de Bord gewisen.

Natierlech ginn et hei negativ Säiten, wéi de Preis vum Kaf an am Fall vun enger Reparatioun oder vun engem Remplacement vun der Kamera. Eng Pann kéint och geschéien, wat bei normale Spigelen net a Fro kënnt.

Den Auto gëtt normalerweis an e puer Méint offiziell virgestallt, allerdéngs sinn déi éischt Modeller eréischt fir d'Fréijoer 2020 virgesinn. Et kann een dee klengen Elektroauto awer schonn online virbestellen.