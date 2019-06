Amazon ass net d'Nummer 1 a puncto Privatsphär an awer probéiere se an deem Domän mat enger neier Funktioun besser ze ginn.

De leschten Update vum Stëmm-Assistent vun Amazon proposéiert d'Méiglechkeet, all déi Befeeler ze läschen. Dofir muss een d'Alexa och froen. Déi Opnamen si Stëmm-Echantillone vun de Useren, déi vun Amazon opgeholl a benotzt ginn, fir hir kënschtlech Intelligenz nach méi clever ze maachen.

Et ass u sech keng nei Funktioun beim Stëmm-Assistent. Et konnt een dat virdrun och maachen, allerdéngs war d'Prozedur, fir dozou ze kommen, extrem laang a komplizéiert. Déi meescht Leit hate séier opginn an dem Jeff Bezos seng Firma gouf dowéinst staark kritiséiert.

Vun elo u geet et mat engem ganz einfache Befeel un d'Alexa fir d'Opnamen, e bësse wéi den "Historique" um Internet Browser, ze läschen. "Alexa, läsch alles, wat ech gesot hunn" oder "Alexa, läsch alles, wat ech haut gesot hunn" sinn déi zwee Sätz, déi vun der Firma recommandéiert goufen, fir un dat gewënschte Resultat ze kommen.

Et kann een dës nei Optioun begréissen, allerdéngs ginn et hei nach e puer Problemer. Et ass vum Ufank un nëmmen eng "Optioun", déi een am Menü aktivéiere soll, fir dass de Befeel iwwerhaapt erkannt gëtt. Verschidde Parametere mussen esou agestallt sinn, fir dass d'Läsche méiglech gëtt. An, d'Funktioun fir d'Opname mat der Stëmm ze läschen, ass just op deen Dag limitéiert, wou de Befeel ginn ass. Et kann een, wéi mam Beispill vum Internet Browser, net de ganzen Historique läschen.

Amazon probéiert mat der Privatsphär besser ze ginn, allerdéngs nëmme lues a lues.