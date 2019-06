Si huet en Doktertitel an der Chimie, huet ënner anerem op der renomméierter Uni zu Harvard studéiert a mécht elo YouTube-Videoen.

An ass do schonn e bësse eppes wéi e Star. D'Mai Thi Nguyen Kim erkläert wëssenschaftlech Phenomener esou, dass jidderee se verstoe kann. Wat si u Wëssenschaft sou spannend fënnt, firwat ee Kaffi net soll direkt nom Opstoen drénken a firwat grad YouTube eng gutt Plattform fir Wëssenschaft ass. Dat huet si bei engem Virtrag um Belval villen intresséierten Nolauschterer erzielt.

An hire Videoe gräift si all méiglech Themen op. Dacks inspiréiert si sech och un der Aktualitéit. Et wär wichteg, als Wëssenschaftler um ëffentlechen Discours deelzehuelen. A virun allem sollt ee géint falsch Informatioune virgoen.

Fir hire Virtrag um Belval sinn eng ganz rëtsch Studenten, Schüler a Wëssenschaftsinteresséierter komm. Mat 375.000 Abonnenten ass Mailab mëttlerweil ee grousse Kanal. An dat huet alles mat enger grousser Passioun fir Chimie ugefaangen.