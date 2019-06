Zanter 2017 gëtt ee speziellen Job-Service bei Google an den USA ugebueden, dëse Freideg gouf de franséischen Deel lancéiert.

Mëttlerweil ass et ganz normal, Informatiounen iwwer säin nächste Job online ze sichen. Dofir fënnt ee beim amerikanesche Ris och zanter zwee Joer eng nei Offer op senger Haaptsäit, déi d'Resultater vun e puer Säite regroupéiert, fir eng nei Aarbecht ze fannen. Hei ginn etlech Offeren ugewisen, déi een dann ënnertenee vergläiche kann.

Et fënnt een déi Optioun direkt an de Resultater vun der Sichmaschinn erëm, wann een an engem Land ass, wou de Service aktivéiert ass.

Vun 2017 u klappt et an Amerika an zanterhier probéieren d'Amerikaner hire Service a ronn 120 Länner unzepassen. D'Offer gouf progressiv a Kanada ausgebaut, duerno koume Groussbritannien, Spuenien a méi rezent och Däitschland. Dëse Freideg geet et a Frankräich lass.

Et braucht ee just eng Recherche ze maachen, mat Wieder, déi mat der Sich no enger Aarbecht ze dinn hunn. Automatesch gëtt eng speziell Fënster mat Resultater ugewisen, déi no Wënsch, Kompetenz, Geolokalisatioun an Offer sortéiert ginn.

© google

A Frankräich schafft Google mat Pôle Emploi (d'Adem bei eisen Noperen), HelloWork, Figaro Classifieds, Monster an Ouest-france-emploi.com zesummen, fir eng komplett Lëscht vu Resultater ubidden ze kënnen. Google huet och eng Gebrauchsuweisung un aner Säite geschéckt, fir hinnen z'erklären, wéi se hir Offeren an der Sichmaschinn kënne publizéiert kréien, esou dass d'Lëscht mat de Resultater mat der Zäit ëmmer méi grouss a méi präzis gëtt.

Elo bleift just ofzewaarden, ob dësen neie Service och eng Kéier zu Lëtzebuerg ugebuede gëtt. D'Situatioun, fir eng motivéiert a passend Aarbechtskraaft ze fannen, wäert grad esou komplizéiert wéi bei eisen Nopere sinn.