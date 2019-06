Nom Auto mat Chauffeur a ville Länner a nom eBike zum Beispill zu Berlin, wëll Uber elo och d'Leit fléie loossen.

Virun e puer Deeg huet déi amerikanesch Firma seng éischt Faarten zu New York fir Ufank Juli ugekënnegt. Passagéier ginn a manner wéi 10 Minutten tëscht den JFK-Fluchhafen an de Süde vu Manhattan transportéiert.

uberAir gouf fir d'éischt vun der New York Times annoncéiert, duerno awer och vum Chef vun der Firma Dara Khosrowshahi.

Point to point multimodal journey planning and booking = no stress transport to and from JFK. https://t.co/nhj55m1BKb via @NYTimes — dara khosrowshahi (@dkhos) June 5, 2019

"Et kann ee seng multimodal Trajete vun A op B plangen a reservéieren, kee Stress am Transporter tëscht oder a Richtung JFK", esou huet de CEO den Artikel vun der amerikanescher Zeitung kommentéiert. Den Uber-Copter offréiert wuel kleng Reesen ouni Stress an der Luucht, dofir ginn d'Montante vun de Rechnungen och éischter héich: tëscht 200 an 250 Dollar, fir d'Skyline vu Manhattan wärend ronn 8 Minutten ze bewonneren. Uber präziséiert, dass de Präis vun den ëffentlechen Transporter an der Stad an um Fluchhafe mat abegraff sinn.

Den 9. Juli geet et mat den éischte Passagéier lass. Een éischte Schratt a Richtung "gedeelte Trajeten an der Loft", ee Projet dee schonn eng Zäitche vun Uber entwéckelt gëtt. Elevate heescht den Deel, dee sech drëm këmmert, a plangt déi éischt autonom a gedeelte Fluch-Taxie fir 2023. Hei gi verschidde Stied an hir Banlieue vernetzt, awer och Vollen tëscht verschiddene Stied an den USA an op der ganzer Welt kënnen a 4 Joer gebucht ginn.

Fir d'Flich zu New York muss ee bei uber een Abo hunn a genuch Suen op der Kreditkaart, ee Service deen also net onbedéngt fir jidderee geduecht ass.