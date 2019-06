Mat dëser Fro beschäftegt sech den Institut luxembourgeois de régulation, kuerz ILR.

Hiren Outil "Checkmynet" erméiglecht et, d‘Vitess vun der Internetverbindung ze moossen. En Dënschdeg hu si hiren éischte Joresbilan virgestallt.

AUDIO: "Checkmynet"/Reportage Nadine Kremer

Den Institut luxembourgeois de régulation kontrolléiert zanter 20 Joer den Telekomsecteur an d‘Frequenzen zu Lëtzebuerg. D'lescht Joer am Abrëll hu si "Checkmynet" op de Maart bruecht. De Luc Tapella, Direkter vum Institut erkläert: "Mir hu virun engem Joer en Outil erausbruecht, dat ass am Telekomsecteur, Checkmynet. Dee moosst d'Qualitéit vum Accès vum Internet hei zu Lëtzebuerg, sief dat am Mobillen oder am Fixen."

Checkmynet gouf am leschte Joer 150.000 Mol benotzt. Iwwer d’Halschent vun de Moossunge goufen aus fixen Netzwierker duerchgefouert, nëmmen 13% ware vu mobille Reseauen.

"No engem Joer stelle mer fest, dass e relativ vill benotzt gëtt. Plus minus 10.000 Moossungen de Mount gi gemaach. Dat erlaabt eis, d'Qualitéit vum Service, deen hei zu Lëtzebuerg offréiert gëtt, ze kucken. An dofir ass et wichteg, dass déi verschidde Leit weider kucken a probéieren, Moossungen ze maachen."

Wat méi Tester gemaach ginn, wat den ILR méi Donnéeën huet, fir d’Qualitéit an d’Evolutioun vum Marché allgemeng ze analyséieren. Gläichzäiteg kann de Benotzer moossen, ob seng Internetverbindung esou séier ass, wéi et a sengem Vertrag steet. Laut dem Luc Tapella ass d’Internet-Qualitéit zu Lëtzebuerg am Verglach mam Ausland gutt. An der Moyenne hunn d’Leit 100 Megabyte pro Sekonn (100 Mbit/s) beim Eroflueden a 40 Mbit/s beim Eroplueden.

Hien ass iwwerzeegt, dass den Tool weider wäert evoluéieren: "Et ass eng zweet Versioun erauskomm, wou méi Qualitéitstester dobäi gemaach gi sinn. Ech mengen den Internet evoluéiert och. Wéi mer den Internet benotzen, wat mer maachen an deen Tool wäert sech natierlech adaptéieren. Haut maache mer mobil Moossungen am 2G, 3G, 4G. Ech menge mir schwätze ganz vill vum 5G. Muer wann de 5G do ass, wäert den Tool adaptéiert ginn, dass en och am 5G Moossunge wäert kenne maachen."

D'Moosse geet och am Ausland a gëtt virun allem an der Groussregioun gemaach. Zanter dësem Weekend gëtt et eng néi Versioun vun Checkmynet. Sechs nei Tester erméiglechen dem Benotzer, seng Internet-Qualitéit méi genau ze bestëmmen an nozekucken, wéi gutt zum Beispill d'Verschécke vun Direktnoriichten an d‘Kucke vu Videoe funktionéiert.