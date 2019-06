Amplaz d'Léisegeld ze bezuelen, wat den Hacker verlaangt huet, huet d'Band decidéiert alles fir de gudden Zweck ze publizéieren.

Zanter enger Woch hat een Internet-User probéiert, an d'Archiv vun der Band ze kommen. Der Zäitschrëft Rolling Stone no, huet den Hacker et fäerdeg bruecht fir ganz geheim Sessioun-Opname vum mytheschen Album OK Computer aus dem Joer 1997 ze klauen.

Fir d'Material zréckzekréien, hat den Onéierlechen dem Thom Yorke seng Band dozou opgefuerdert, 150.000 Dollar ze bezuelen.

"800 pro Stéck wat am Studio opgeholl gouf a 50 pro Stéck wat live gespillt gouf", huet de Pirat präziséiert. Am Ganze sinn et 18 Stonne Studio-Opnamen, alternativ- oder onkomplett-Versioune vu Stécker déi den Internet-User esou konnt klauen. Wann d'Band net géif bezuelen, gëtt alles online gesat, esou d'Menace.

D'Membere vu Radiohead hunn sech do net laang beandrocke gelooss well se en Dënschdeg op hirer Facebook-Säit annoncéiert hunn, alles fir de gudden Zweck ze publizéieren. D'Material wat geklaut gouf, kann ee vun elo un a fir 18 Deeg op Bandcamp lauschteren.

D'Fans hunn de Choix tëscht 18 verschidde Minidisken, et kann een se gratis streamen oder fir 18£ kafen an eroflueden. "Wann et schonn dobaussen ass, da kann et och dobausse sinn, bis dass mir gelangweilt sinn a weiderliewe kënnen", esou d'Band op der Bandcamp-Säit.

D'Suen déi duerch dës Aktioun gesammelt ginn, wëll Radiohead un eng Associatioun schécken, déi géint d'Äerderwiermung kämpft.

En esou konnte mir nach am Joer 2019 een Artikel iwwer de Minidisk schreiwen. Dat ware schéin Zäiten.