Den 12. Juni wier d'Anne Frank 90 Joer al ginn. Den däitsche WDR huet eng App erausbruecht mat Temoignagen an erweiderter Realitéit.

Dem Anne Frank säin Tagebuch gouf weltwäit a méi wéi 70 Sproochen iwwersat a gëllt als eng vun de wichtegsten Aussoen iwwer déi traumatesch Zäiten wärend dem zweete Weltkrich an d'Verbriechen un der jiddesch Populatioun.

"Aus der Geschicht léieren", dat huet och den däitschen ëffentlech-rechtleche Sender WDR (Westdeutscher Rundfunk) als eng vun de wichtegste gesellschaftlechen Aufgaben erkannt a wollt mat der innovativer App "WDR AR 1933-1945" säin Deel dozou bäidroen.

D'Geschicht gëtt op dëser Plattform fir déi nächst Generatioune erhalen. D'App gouf am Februar offiziell mat dräi Temoignage vu Krichskanner vu London, Leningrad a Köln publizéiert. Zanter dem 12. Juni krut d'App mat "Meine Freundin Anne Frank" e weidert Kapitel vun der Zäitgeschicht, dat Ganzt als Première an der erweiderter Realitéit.



Zwou enk Frëndinne vum Anne Frank erzielen hir gemeinsam Geschicht mam Meedchen, wéi hat deemools fir den 13. Gebuertsdag een Tagebuch vun hirem Papp Otto Frank geschenkt krut oder wéi si sech am Konzentratiounslager vu Bergen-Belsen erëmgesinn hunn.

Temoignagen, déi verschidden Detailer vum Liewe vum Anne Frank nees opliewe loossen, mat Anekdoten aus dem Liewe vun engem klenge Meedchen, wat méi spéit, duerch säi Schicksal, d'Welt mat hire Wieder wäert rëselen.

Déi zwou Fraen hunn och akzeptéiert, an engem spezielle Studio mat spezielle Kamerae gefilmt ze ginn, fir hirem Temoignagen eng nach méi déif, mënschlech a realistesch Dimensioun ze ginn.

Et kann een d'App "WDR AR 1933-1945" gratis fir iOS, souwéi och fir verschidden Android-Apparater eroflueden.