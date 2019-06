83,7 Milliounen Apparater sinn am éischten Trimester vun dësem Joer verkaf ginn, eng Baisse vun 3,3% am Verglach zum leschte Joer.

Europe, Middle East and Africa) an et mierkt een, dass d'Progressioun vum Verkaf vu Smartphonen eng däitlech Tendenz no ënne weist.

Och fir d'Firmen ass dat eng Baisse vum finanzielle Resultat vun 10% bei 26,780 Milliarden Dollar fir dat éischt Trimester 2019. Eng aner Feststellung ass de Fait, dass historesch Constructeure wéi Apple a Samsung am Gaange sinn dorënner ze leiden, woubäi Marken déi méi rezent um Marché ze fanne sinn, wéi Huawei oder Xiaomi déi grouss Gewënner vun dëser Enquête vun der International Data Corporation (IDC) sinn.

Samsung bleift Nummer 1, Huawei iwwerhëlt Apple an Europa

Samsung huet eng Baisse vu 6,82% mat 15,7 Milliounen Unitéiten enregistréiert, bleift awer weiderhin op der éischter Plaz vum Klassement. Op der zweeter Plaz fënnt een déi Mark déi am meeschte gewonnen huet: d'Parte vu Huawei um Marché hunn eng Progressioun vu 66,13% erlieft. De Public huet tëscht Januar a Mäerz 13,5 Milliounen Apparater vun de Chinese kaf. Drëtten ass Apple, mat enger Baisse vun 22,73%. Esou e schlecht Resultat haten d'Amerikaner zanter 5 Joer net méi kannt. Hei goufe 7,8 Milliounen iPhone verkaf.

© IDC

Xiaomi, déi jonk chinesesch Mark an Europa, huet déi 4. Plaz vu Nokia (HMD) mat 2,9 Millioune Smartphonen iwwerholl, eng Hausse vun 33,26%.

Zukunft vun Huawei relativ onsécher

Kloer Tendenze sinn am aktuelle Kontext vum Streit tëscht den USA a China onméiglech ze definéieren. Déi chinesesch Mark gouf op d'schwaarz Lëscht an den USA virun e puer Woche gesat, d'Spezialiste mussen nach erausfanne wat fir ee geneeën Impakt dës Decisioun wäert op de weltwäite Marché hunn. "Onsécherheet" ass dat neit Wuert vum Secteur, Geopolitik spillt hei eng ganz wichteg Roll a wäert de Recht vum Joer ganz kloer beaflossen.