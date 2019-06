De Reseau huet schonn nees eng App lancéiert, déi een Zil huet, an zwar all online Aktivitéit vu User opzehuelen. An dofir gëtt een och bezuelt.

De weltwäit gréisste soziale Reseau hat scho mat "Facebook Research" eng App proposéiert, fir d'Gewunnechte vun de Leit tëscht 13 an 35 Joer um Netz analyséieren ze kënnen, Apple hat awer decidéiert, déi am Januar aus dem Store erauszehuelen. Wie mécht wat um Smartphone, dat sollt d'Initiativ "Project Atlas" erausfilteren a fir Facebook analyséieren. Eng onlimitéiert Siicht an d'Privatsphär vun de Leit fir Suen, dat war den Deal, dee bei Apple net duerchkoum.

Well Facebook net séier opgëtt, probéieren se nach eng Kéier, am Ufank op Android mat enger neier App déi "Study" heescht. Wie se fräiwëlleg installéiert, kritt eng Belounung fir seng Oppenheet. Duerch d'App gesinn nämlech d'Fuerscher hannendrun alles wat een um Smartphone mécht, oder bal alles. Dofir kritt een also nees Suen ugebueden. De Reseau seet d'Konzept wier nei verschafft ginn an d'App wier aneschters entwéckelt ginn, obwuel hei nees Informatioune gesammelt ginn, iwwer wéi eng Appe benotzt ginn a wéi laang. Et gëtt och gekuckt, wéi eng Funktiounen agesat ginn. Well den Deal ganz oppe lafe soll, betount Facebook, dass hei keng Passwierder oder kritesch Infoen vu Konte gesammelt ginn. Déi Leit, déi bei dëser "Etüd" matmaachen, ginn och reegelméisseg drun erënnert, dass se iwwerwaacht ginn, an dat obwuel mir geduecht haten, dass Facebook schonn alles iwwer eis wousst...