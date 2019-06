Den amerikaneschen Internetkonzern presentéiert um Dënschdeg seng Pläng fir d'Wärung mam Numm "Libra". Mastercard, Visa, Uber a Paypal scho mat u Bord.

Si soll d'nächst Joer Realitéit ginn. Wéi Medie mellen, solle Konsumenten déi digital Wärung net nëmmen op de Plattforme vum Facebook-Konzern, mä och soss am Internet kënnen applizéieren.

Fir Libra wëll Facebook ee Konsortium an d'Liewe ruffen, deen déi digital Wärung kontrolléiert. Iwwer eng Dosen Entreprisen a Finanzinvestisseuren wëlle sech, no Informatioune vum Wall Street Journal, dru bedeelegen. Dorënner wieren och Mastercard a Visa, souwéi PayPal an Uber.

Déi verschidden Entreprisen an Investisseure sollen allkéiers ronn 10 Milliounen Dollar an de Konsortium stiechen, sou nach de Wall Street Journal. Am ganze wëll Facebook fir dëse Projet ronn 1 Milliard Dollar mobiliséieren.

Am Géigesaz zu anere Kryptowärungen wéi Bitcoin, soll Libera un eng Rei vu klassesche Wärungen wéi den Dollar an den Euro gekoppelt sinn. Op déi Manéier wëll den amerikanesche Konzern déi deels extrem Schwankungen wéi bei anere Kryptowärungen verhënneren. Wéi et heescht, géif dës Wärung et weltwäit iwwer zwou Milliarde User vun de Servicer vu Facebook d'Akafen souwéi Spille mat Suen erméiglechen, ouni d'Plattform vum Konzern ze verloossen. Bis sou eng Wärung Realitéit gëtt, dierft et awer nach daueren. Fir d'éischt mussen déi staatlech Autoritéiten hiren Accord ginn.