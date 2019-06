Déi zwee amerikanesch Acteuren erliewen an Europa e ganz intressante Wuesstem, d'Tëlee iwwer Kabel bleift weiderhi staark.

Bei audiovisuell Abonnementer, fir déi ee bezuele soll, deele sech dräi Firmen een Drëttel vum europäesche Maart: Netflix, Comcast fir Sky a Liberty Global fir UPC, Ziggo a Virgin TV. Dat sinn d'Donnéeën aus engem Rapport vum European Audiovisual Observatory.

Bei der SVoD (subscription VoD, also mat Abo) mierkt een, dass Netflix an Amazon sech 80% vum Kuch deelen. Zu der Offer misste geschwënn ënner Anerem AppleTV+ an Disney+ kommen, déi allebéid am Hierscht hire Lancement ugekënnegt hunn.

© European Audiovisual Observatory

Net-gratis audiovisuell Servicer hunn an de leschten 10 Joer ee spektakuläre Wuesstem erlieft, fir 2017 op 40% vum Maart ze klammen. Zanter 2012 gëtt dësen Zouwuess duerch SVoD Plattformen gedriwwen. Hei ginn allerdéngs manner Suen wéi bei der PayTV verdéngt, de finanziellen Impakt bleift also nach geréng.

Am Géigendeel zu den USA, gëtt Tëlee iwwer Kabel oder Satellit an IPTV nach ëmmer am Meeschte gebraucht fir PayTV ze benotzen (an ze bezuelen). Eng Evolutioun, déi lues awer sécher am Gaangen ass, ze wiesselen.

De Phänomen OTT (over the top, wou den Internet-Fournisseur kee Contenu méi liwwert, just d'Connectioun fir aner Servicer ze benotzen) ass am Gaangen ze klammen.