Déi nei Kryptowärung Libra gouf dës Woch offiziell vun 28 Firmen ugekënnegt. Facebook presentéiert säin Deel mat engem Portmonni fir d'Suen ze stockéieren.

Facebook, Paypal, Visa, Mastercard, Uber, ebay oder och nach Spotify hunn d'Libra Association offiziell lancéiert, eng Plattform ouni Gewënnzwecker fir Geld nei ze erfannen a fir eng global Online-Wärung anzeféieren.

Méi zu der Kryptowärung Libra an eisem Artikel.

Facebook huet dozou nach seng Iddi virgestallt fir Libraen ze stockéieren an ëmzetauschen. E virtuelle Portmonni mam Numm Calibra gëtt et och vun 2020 un.

Hei geet et ëm een digitale Portmonni, ee "Wallet", deen all Mënsch als App ze benotze kritt. Calibra gëtt bei WhatsApp a Messenger (déi allebéid zu Facebook gehéieren) integréiert, et kann een de Portmonni an enger eegener Android-App erëmfannen. Fir dësen neie Service gouf eng nei Filial gegrënnt, déi vum David Marcus geleet gëtt, hien ass de Matgrënner vu Paypal an aktuelle Responsabel vun den Chat-Servicer bei Facebook.

D'Zil vum Portmonni ass eng Léisung fir d'Halschent vun den Erwuessener op der Welt ze ginn, fir ze bezuelen. Vill Leit, dorënner och vill Fraen, hu kee Bankkonto, esou de soziale Reseau. Nach méi Leit hu keen Accès op dat dematerialiséiert Geld.

1,7 Milliarde Leit si vum finanzielle System ausgeschloss a kënnen net vun enger traditioneller Bank profitéieren woubäi 1 Milliard vun deene Leit am Besëtz vun engem Smartphone ass.

Mat Calibra soll den Transfert vu Fongen esou séier an esou einfach gi wéi eng SMS. Mat der neier Wärung kann ee fir Gidder oder Servicer bezuelen, souwéi och Rechnungen. Facebook huet verséchert, dass d'Donnéeën, déi hei stockéiert ginn, komplett vum Recht vum Reseau getrennt sinn. Ausser a "limitéierte Fäll" gëtt et kee Lien tëscht dem Profil an dem Portmonni, et ginn och keng Detailer fir cibléiert Publicitéit gesammelt.