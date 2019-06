Riviera Beach, eng kleng Stad vun 32.500 Awunner a Florida gouf zanter 3 Woche vu Pirate paralyséiert. Zum Schluss hunn d'Autoritéiten opginn a bezuelt.

Et goufe 65 Bitcoins, ëmgerechent 558.000 Euro, als Léisegeld, wat vun de Pirate verlaangt war, iwwerwisen. D'Hacker hunn d'Kryptowärung gewielt, well se keng Spuren hannerléisst.

Alles huet den 29. Mee ugefaangen, wéi een Employé vun der Gemeng eng Email opgemaach huet, wou eng sougenannt Malware verstoppt war. Kuerz drop war de ganzen informatesche Reseau vun der Stad infizéiert.

D'Email-Serveure ware blockéiert, den Telefon war ausser Betrib, nach méi schlëmm: d'Noutfallnummer 911 war gestéiert, Kläranlagen a Statiounen, fir d'Waasser ze traitéieren, komplett gestoppt. Protokoller goufe mat der Hand geschriwwen an ausgedeelt, d'Salaire goufe mat Schecke bezuelt, d'Stad huet probéiert, esou gutt wéi méiglech ze iwwerliewen an eng Léisung ze fannen.

Der Pressespriecherin vun der Gemeng no wier d'Bezuelenvum Léisegeld déi "bescht Léisung" gewiescht. Eng Entscheedung, déi de Krise-Comité, deen zanter dem 5. Juni zesummesouz, geholl huet.

D'Stad huet gesot, d'Autoritéite wieren um Courant vum "Sécherheetsproblem an der Informatik" an huet verséchert, dass intern Ekippen an extern Consultanten am Gaange wieren, een Auswee ze sichen. Ier d'Léisegeld bezuelt gouf, huet d'Stad awer decidéiert, 400 nei Computeren an aner Equipementer ze kafen. Dofir huet de Gemengerot ronn eng Millioun Dollar deblockéiert.

Och wa verschidde Servicer vun der Gemeng nees operationell sinn, bleiwe verschidden Donnéeën nach ëmmer onzougänglech. De Gemengerot hofft, dass d'Léisegeld et méiglech mécht, déi Informatiounen zréckzekréien.

Am de leschten zwee Joer ware ronn 50 amerikanesch Stied Affer vun esou enger Attack. De leschte Mount huet Baltimore refuséiert 76.000 Dollar ze bezuelen, an d'Stad kennt nach ëmmer ganz vill Problemer wéinst dem Hack.

Zu Riviera Beach huet ee Responsabel zouginn, dass ee vun den Hacker esouguer gesot hätt, si kéinten hinnen Tipps a Rotschléi ginn, fir sech an Zukunft besser géint Attacken ze schützen. An Amerika schéngt den Hacker-Businness gutt ze lafen.