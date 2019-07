"Clever Saachen", esou heescht d'Gamme vu connectéierten Objeten aus Südkorea, déi grad vergréissert gouf.

Eng Iwwerwaachungskamera, eng Steckdous an eng Bir goufe grad vu Samsung an den USA virgestallt. Dës dräi Objete sinn iwwer de Reseau connectéiert a gi fir een abordabele Präis ugebueden.

Et muss ee mat 90 Dollar fir d'Cam rechnen, 18 Dollar fir de Wifi Smart Plug an 10 Dollar fir d'Smart Bulb. Eng Präislag déi liicht ënner Amazon oder Google Nest läit.

D'Kamera ka mat Full HD an HDR (High Dynamic Range) an engem 145 Grad Wénkel filmen. D'Cam wäert och fäeg sinn, am Däischtere relativ kloer Biller duerch d'Nightvision ze produzéieren. Objeten oder Leit ginn an egal wéi enge Konditiounen erkannt. D'Gerät ass kompatibel mat Wi-Fi a stockéiert an d'Biller gratis wärend 24 Stonnen an der Samsung-Cloud. Et kann een op dës Biller mat engem Android- oder iOS-Smartphone zréckgräifen.

Déi connectéiert Bir huet eng klassesch Funktioun, mat hiren 806 Lumens an enger 2700K Temperatur (waarm wäiss), ka se mat engem Smartphone oder enger Tablett méi hell oder méi däischter agestallt ginn. Hei kann een also net mat der Temperatur vun der Luucht oder mat der Faarf spillen. Et kann ee se mat Assistente wéi Alexa, Google Assistant oder Samsung Bixby benotzen.

D'Steckdous gëtt och iwwer Wi-Fi gesteiert a ka vun engem Smartphone aus benotzt ginn, allerdéngs ginn hei keng Assistenten ënnerstëtzt.

Am Moment sinn dës dräi Produiten nëmme fir den amerikanesche Marché geduecht, bis elo gouf et nach keng Detailer iwwert eng eventuell Arrivée an Europa.