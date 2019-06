Déi däitsch Autosmark hat am Ufank eng widderwëlleg Positioun wat elektresch an hybrid Autoen ubelaangt huet, dat schéngt definitiv eriwwer ze sinn.

Am Kader vum #NETXGen-Event zu München, huet BMW eng ambitiéis Strategie gewisen, fir d'Mark nees un d'Spëtzt vun de Constructeuren ze bréngen, déi nei Motorisatioune proposéieren. D'Konzept-Auto Vision M Next verkierpert hir Ambitioune fir d'Zukunft.

D'Inspiratioun fir den Design gouf bei dräi Modeller vun der bayrescher Mark fonnt: den Turbo aus dem Joer 1972, den i8 aus dem Joer 2009 an den M1 (1978). Dozou goufen nach Iddie bei Lamborghini geholl.

Technesch gesi gouf ee 4-Zylinder Motor virgesinn, gekoppelt mat engem elektresche System deen direkt op der Achs installéiert gouf. Esou kann een einfach tëscht 2- oder 4-Rad-Drift schalten. Fir dëse Modell goufe 600 Päerd ugekënnegt, an 3 Sekonne vun 0 op 100km/h. Wat den elektresche Motor ubelaangt, deen eng "Boost+"-Optioun ubitt, fir eng Vitesse vun 300km/h ze erméiglechen, gouf eng Autonomie vun 100 Kilometer annoncéiert.

Hei ginn etlech technologesch Gadgeten u Bord vum Auto ugebueden, wéi déi automatesch Erkennung vum Gesiicht fir d'Dieren opzemaachen, den duebelen transparenten Ecran iwwer dem horizontale Steierrad deen, ënnert anerem, d'Häerzrhythmus moosse kann. No Xenon- an LED-Luuchte gëtt hei vun enger Laser-Technologie geschwat, fir nach méi genee am Däischtere fueren ze kënnen.

D'Konzept-Auto ass just den Ufank vun enger neier hybrid/elektresch Gamm bei BMW, de Constructeur huet 25 elektresch Modeller bis 2023 ugekënnegt.