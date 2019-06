D'Fro ass elo: wien ersetzt hie fir d'Produite vun der amerikanescher Mark ze entwerfen an ze designen?

No 27 Joer bei Apple huet den Jonathan Ive säin Depart vu Cupertino dës Woch ugekënnegt. Hien huet elo wëlles "LoveFrom" ze grënnen, seng eegen Design-Firma. Déi misst och weider mat Apple schaffen an awer mussen dem Tim Cook seng Equippen him een Nofolger fannen.

Den Jony Ivy bleift also nach indirekt a Kalifornien, virun Allem wat den Design vum iPhone ugeet. Deen deen d'Forme vum legendäre Smartphone oder och nach vum iPod a vum iMac gezeechent hat gëtt bis op Weideres vun engem Trio ersat.

Zwee Designer aus sengem Team kréie seng direkt Successioun a fir d'Hardware gouf d'Evans Hankey gewielt, déi aktuell Vizepresidentin vum industriellen Design. Si ass bekannt fir hir eege Saachen dacks futti ze maachen, wat also vläicht heescht dass d'Produiten an Zukunft nach méi robust gebaut ginn.

Den Tim Cook huet an engem Pressecommuniqué matgedeelt dass "den Jony eng eemoleg Figur an der Welt vum Design ass an dass seng Roll am neie Liewe vun Apple op kee Fall däerf ënnerschat ginn. Mam revolutionären iMac vun 1998, mam iPhone oder mam ambitiéise Projet vum Apple Park deen hie mat senger ganzer Energie an Opmierksamkeet gemeeschtert huet."