An enger Testphas wëllen d'Responsabelen vum Chat-Service eng nei Funktioun an den USA testen, déi béid Systemer deelweis verbanne soll.

Et geet drëms, säi Status op WhatsApp direkt als Story op Facebook ze posten. Hei goufen nëmmen e puer Useren ausgewielt, fir beim Test matzemaachen.

Dem US-Magasinn The Verge no, kéint dee Status och zousätzlech bei anere Servicer wéi Instagram, Gmail oder och nach Google Photos weider gedeelt ginn.

Fir dat ze erméiglechen, an dat ass den intressanten Deel, musse Useren hir Konten mol net matenee verlinken. Fir dës nei Optioun gi Funktioun vun iOS an Android benotzt, déi scho gedeelten Donnéeë benotzen. Eng App kann also ouni Problem mat enger anerer App schwätzen, ouni dass déi zwee iergendeng Relatioun hunn.

Engem Spezialist no, dee sech mam Sujet befaasst huet, ginn d'Meldungen net automatesch un aner Appe weider. Et misst een also all Kéiers nei decidéieren, säi Status zum Beispill op Facebook als Story ze deelen.

Och wann d'Mammegesellschaft sech permanent beméit, WhatsApp als eegestännege Service ze presentéieren, esou kann dës nei Funktioun als neie Schratt a Richtung Verschmëlzung vun de Servicer erkannt ginn. Et ass allerdéngs nach net gewosst, ob d'Deele vum Status fir all Mënsch virgesinn ass.

Facebook hat schonn dëst Joer eng nei Verschlësselung vu sengen dräi Chat-Servicer annoncéiert: Instagram, Messenger a WhatsApp. Méi dozou an eisem Artikel.