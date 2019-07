Ee Joer nom Skandal bleift d'Affär problematesch fir de Reseau. Den italienesche Garant fir Privatsphär huet leschte Freideg säin Uerteel publizéiert.

Déi italienesch Institutioun, déi sech ëm de Schutz vun der Privatsphär këmmert, huet fir Facebook eng Sanktioun vun enger Millioun Euro am Kader vun der Cambridge Analytica-Affär virgesinn.

Dës Firma hat duerch eng App um soziale Reseau den Accès zu den Donnéeë vu 87 Millioune Leit illegal kritt. Nach méi schlëmm, dës privat Detailer goufe fir politesch Propaganda wärend den amerikanesche Presidentschaftswalen 2016 benotzt.

Der italienescher Instanz no hate 57 Italiener d'App erofgelueden. Duerch si goufen 214.077 User am Ganzen infiltréiert. De Programm hat jo den Accès vu Kont zu Kont erméiglecht a konnt esou ganz séier eng grouss Zuel vu Leit ouni hiren Accord erreechen.

Facebook huet kuerz drop an engem Communiqué reagéiert a verséchert, dass se méi wéi jee am Schutz vun der Privatsphär implizéiert sinn. Am Kampf géint d'Klaue vu perséinlechen Detailer goufe Ressourcen, Technologien a Partenariater investéiert. Donieft goufe méi wéi 20.000 Persounen agestallt, déi nëmmen am Beräich vun der Sécherheet schaffen. Facebook wäert d'Decisioun aus Italien analyséieren a probéiert, méi Kloerheet duerch e besseren Dialog ze kréien.

Eng aner italienesch Instanz, déi vun der Konkurrenz, hat am Dezember zejoert schonn dem Reseau eng Strof vun 10 Milliounen Euro verdeelt, well hei Donnéeë vu User ouni Accord an ouni korrekt Informatioun verkaf goufen.

Nach ëmmer am Kader vum Cambridge Analytica Skandal hat Facebook vum britesche Regulateur eng Strof vu 500.000 Pond kritt, a Spuenien war et 1,2 Millioun Euro. An Amerika kéint eng historesch héich Strof vu Milliarden Dollar nach op de Reseau waarden.