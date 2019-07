D'Bicher, déi iwwer de Microsoft Store kaf goufen, gi geläscht a vun den Apparater ewechgeholl. D'Besëtzer kréien de volle Präis zréckbezuelt.

D'Leit, déi iergendwellech Markéierung oder Notiz an den e-Bicher agedroen haten, kréie 25 Dollar extra zréck. Dës Aktioun vu Microsoft ass awer rechtlech gesinn ganz akzeptabel, well am Kader vum Kaf vu digitale Contenuen, d'Clienten net de Produit kréien, awer eng Lizenz, fir deen ze benotzen. Dat gëllt och fir Musek oder Videoen.

Dës Lizenz kann nees zréckgezu ginn, d'Contenue ginn vum "Digital Rights Management" (DRM) verwalt an kënnen nodréiglech verännert oder geläscht ginn.

Dat ass awer net déi éischte Kéier, dass esou eng Aktioun geschitt, virun 10 Joer hat Amazon digital Exemplare vum George Orwell sengem Wierk "1984" wéinst Droit d'Auteur vun all den Kindle-Apparater erofgeholl. 2008 hat d'Firma Walmart hiren MP3-Musek-Buttek zougemaach an d'Cliente gebieden, déi Lidder, déi erofgeluede goufen, op CD ze brennen. Duerno gouf et no Protester och eng Download-Funktioun ugebueden.

Allerdéngs bezilt Microsoft de Kafpräis vun den e-Bicher an dësem Fall zréck. Wier d'Firma, déi de Contenu proposéiert hat, Faillite gewiescht, hätten d'Clienten hir Bicher verluer a keen Cent gesinn.