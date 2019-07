An engem Mount ass et schonn déi zweet Tëleeschaîne an Däitschland, déi op den neie Service vum soziale Reseau kënnt.

Am Kader vun enger Partnerschaft mat Facebook stellt an Zukunft RTL II etlech Contenue vun hirem Programm zur Verfügung. Mëttlerweil ziele scho ronn 100 Stonnen zu der Online-Offer. Dozou ziele Videoe vun "Grip - Das Motormagazin", "Berlin Tag & Nacht" oder och nach "Köln 50667". © RTL II Dozou kréie Watch-User Accès op exklusive Contenu, wéi zum Beispill de Livestream vun Eventer, Backstage-Material oder Interviews mat Protagoniste vun hiren eegene Produktiounen. Eng gutt Nouvelle fir "Grip"-Fans, déi hei eng erweidert Offer fanne wäerten, vu dass d'Mark ëmmer méi op der klassescher Tëlee ausgebaut gouf. D'Chaîne wäert dës nei Plattform benotzen, fir och Clippen an Ausblécker op zukünftege Rendezvousen ze weisen. Mat dëser neier Kooperatioun wëll RTL II hire Contenu do proposéieren, wou d'Spectateure scho sinn, oder potentiell nei User op deene Plaze fannen. E wichtege Schratt fir den däitsche Sender a senger digitaler Entwécklung, fir de Radius vu senge Marken däitlech vergréisseren ze kënnen. Mëtt Juni hat schonn ProSiebenSat.1 eng Partnerschaft mat Facebook ënnerschriwwen, wou zum Beispill Sendungen, wéi "The Masked Singer", "Germany's next Topmodel", "Galileo" oder "Late Night Berlin" online gesat goufen. Den Zuele vu Facebook no géife weltwäit méi wéi 720 Millioune Leit pro Mount an 140 Millioune Leit pro Dag op d'mannst eng Minutt op Watch verbréngen. Déi duerchschnëttlech Zäit, déi d'Leit op der neier Plattform verbréngen, läit ëmmerhin bei 26 Minutten.