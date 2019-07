Zanter de Mëttwoch de Mëtteg 15.30 Auer kloe weltwäit d'Usere vu Facebook, Whatsapp an Instagram iwwer Problemer op de Plattformen.

Déi 3 sozial Netzwierker gehéieren zu Facebook-Konzern an dowéinst gëtt et och bei deenen 3 Reseaue gläichzäiteg Problemer.

Gréisstendeels ginn et Problemer, fir Biller a Videoen eropzelueden an ze kucken. Och bei Sproochnoriichte ginn et aktuell Problemer.