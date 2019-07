De Matgrënner vun der Online-Enzyklopedie huet dësen Opruff virun e puer Deeg lancéiert: Wärend e puer Deeg soll ee sech net op Plattforme connectéieren.

Fir verschidde Leit wier dat mëttlerweil eng onméiglech Aktioun: e Streik op Facebook, Snapchat, Instagram oder Twitter. E Streik op an net vun (obwuel d'Servicer vu Facebook a leschter Zäit vill Problemer haten) de Plattformen.

De wierkleche Sënn hannert dem Larry Sanger senger Iddi ass déi Haaptreseauen op dem 4. a 5. Juli an den USA ze boykottéieren. Hie wëll erausfannen, ob d'Leit dobaussen dozou prett sinn, déi digital Welt nees ze änneren an d'Kontroll vun eisen Donnéeën zréckzekréien. De Matgrënner vu Wikipedia wëll also vill Leit dozou bréngen, déi weltwäit gréisst Plattforme wärend e puer Deeg net ze benotzen, fir hire Responsabelen e klore Message ze schécken.

Den 29. Juni huet hien eng Onofhängegkeetsdeklaratioun op sengem Blog publizéiert. Adresséiert war säin Text un déi Tech-Risen, déi eis Welt kontrolléieren. Hie wëll déi total Meenungsfräiheet nees aféieren, wat u sech och géint all déi Virsiichtsmoossnamen, déi vu Staaten an Institutiounen, wéi der EU, agesat ginn, fir Ausrutscher um Netz ze evitéieren.

Onrecht huet en net, well soubal ee säi Numm an all seng Detailer iergendwou aginn huet, ginn all dës Informatiounen an een Data-Center geschéckt an do gespäichert. Zu dëse Strukturen hu mir als normale Mënsch natierlech kee Accès.

Duerch eis Aktiounen op Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram oder och nach WhatsApp (fir der nëmmen e puer ze nennen), maachen déi grouss Firme ganz vill Suen. Dofir wëll de Larry Sanger, dass d'Leit, déi dës Reseaue benotzen, elo streiken. Fir ze weisen, dass mir nach ëmmer déi sinn, déi gebraucht ginn, fir d'Maschinn unzedreiwen.

Ob dës Iddi wierklech een Impakt op Facebook mat sengen 2 Milliarden User huet, bleift wuel onwahrscheinlech. Wann 100.000 Leit tatsächlech net online sinn, spiert een dat net onbedéngt bei der Gréisst vum Netz.

Et gëtt allerdéngs eng kloer Tendenz, déi vu verschidde Membere vum participativen Internet kënnt, wéi den ex-Facebook-Chef, deen am Ufank vum Joer dem Mark Zuckerberg seng Methode staark kritiséiert an denoncéiert hat.

Et solle méi onofhängeg Reseauen entstoen, déi net vun enger kommerzieller Firma geréiert ginn. Eng Iddi, déi scho wichteg fir d'Zukunft vum Web wier. Allerdéngs gouf dëse Streik mat Publicitéit op Facebook, Twitter an Instagram ënnerstëtzt. De Wee bis zu engem méi fräien Netz ass also nach laang.