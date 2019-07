Virun Allem bei Foussgänger oder Vëloen goufe wichteg Verbesserunge bruecht, egal ob een den neien Autopilot um Auto installéiert huet, oder net.

All Tesla Auto, also och déi ouni Upgrade vum Autopilot, gouf mat engem automatesche Brems-System (AEB - automatic emergency brake) equipéiert. Zanter 2017 fënnt een de System bei Tesla. Dëst Joer gëtt dës Noutléisung nach eng Kéier verbessert an zwar op zwee verschidde Punkten: d'Detektioun vu Foussgänger a vu Cyclisten.

Op Twitter huet de kaliforneschen Autosconstructeur den Update ugekënnegt, andeems d'Aarbecht vun den Ingenieure gelueft gouf. Wann den Auto de Passage vun engem Foussgänger oder de potentiellen Impakt mat engem Vëlo detektéiert, kann de System aktivéiert ginn, fir den Auto quasi direkt ze stoppen.

Hei geet et net ëm eng nei Funktioun bei Autoe fir d'Noutbremsung. Esou ee System gouf et scho bei Volvo am Joer 2009, allerdéngs war en fir déi méi deier Modeller reservéiert. D'Effikassitéit gouf vun de wichtegste Sécherheetsinstitutioune wéi Euro NCAP oder IIHS bestätegt an ënnerstrach.

Tesla sengersäits schwätzt vun enger exzellenter Zesummenaarbecht tëscht de Sensoren déi um Auto installéiert sinn an déi kënschtlech Intelligenz, déi d'Gefier deelweis steiert, fir ee ganz héijen Niveau vu Sécherheet ze garantéieren.

Esou erkläert zum Beispill dem Elon Musk seng Firma, dass si déi bescht Bewäertung vu 5 Stäre mam Model 3 beim Euro NCAP-Test kritt hunn.