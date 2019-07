Den 1. Juli 1979 hat Sony den TPS-L2 presentéiert. Den éischte portabele Kassettespiller vun der Welt, deen de "Walkman" Logo gedroen hat.

Och wann d'Kassette mëttlerweil (bal) verschwonne sinn, huet eng Start-up sech eng ganz nostalgesch Iddi afale gelooss.

Et gi bestëmmt vill Leit, déi d'80er Jore vermëssen, dëse Gadget wäert se nees an déi gutt al Zäit zréckschécken: e fonkelneie Walkman, deen nach ëmmer Kassettë liest an esouguer och mat enger Mini-Jack Steckdous equipéiert ass.

D'Qualitéit vum Toun wäert nach ëmmer esou mëttelméisseg sinn an awer, fir d'Fans vun der Epoch sinn et onvergiesslech Momenter an Erënnerungen. Dofir gouf bei dësem Apparat een Hauch vu Modernitéit mat agebaut.

Dëse portabele Kassettespiller proposéiert och een Bluetooth 5.0 Chip fir de klasseschen Toun vun der Kassette mat engem kabellose Kopfhörer oder Lautsprecher appreciéieren ze kënnen. Esou mécht Fortschrëtt och Spaass.

Den "It's OK" ass nach ëmmer am Gaangen finanzéiert ze ginn, dofir hunn déi original Leit hannert dem Projet dat Ganzt op Kickstarter gesat. Wéi den Artikel geschriwwe gouf, ware se scho bei engem Resultat vun iwwer 36.000 Dollar, bal dräimol esouvill wéi si sech erwaart haten.

Fir ronn 69 Euro kritt ee schonn esou ee moderne Walkman, allerdéngs muss ee bis zum Schluss vum Joer waarden, fir säin Objet geschéckt ze kréien. Vläicht schonn eng gutt Iddi fir Chrëschtdag?