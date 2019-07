D'Opluede vun der Batterie duerch Solarenergie kéint vläicht an Zukunft Realitéit ginn, getest gouf dat rezent un engem Prius Hybrid.

Een Auto mat Solar-Panneau ass keng nei Iddi, mä wann Toyota mat Sharp zesumme mat der Nedo (New Energy and Industrial Technology Development Organization) ee Konzept ausprobéieren, gesäit et scho méi seriö aus. D'Nedo ass eng Organisatioun, déi sech ëm d'Promotioun vun neien Energië këmmert.

De japanesche Autosconstructeur huet fir dëse Projet de Modell Prius Hybrid PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) gewielt an den Auto mat enger Solar-Folie vu Sharp iwwerdeckt. Dës Zelle goufen op den Daach, de Capot an iwwer d'Mall geluecht.

D'Panneauen hunn eng Déckt vun 0,03 Milimeter a kënnen eng Stäerkt vun 860 Watt liwweren. Esou kënnen se den Auto och beim Rullen nees oplueden. Toyota an d'Nedo hunn an engem Communiqué matgedeelt, dass dës Tester op oppener Strooss Enn Juli oder Ufank August ufänke sollen, awer bis elo gouf näischt vun engem Modell fir de grousse Public gesot.

Et ass net den éischten Test op engem Hybrid-Auto vum japaneschen Autosconstructeur, well se schonn 2010 ee System ausprobéiert haten, fir déi zweet Batterie vum Auto opzelueden. Allerdéngs gëtt dës nëmme fir d'Klimaanlag oder d'Navigatioun vum Auto benotzt. Déi nei Léisung ass fënnef Mol méi staark an d'Resultater, déi an der Toyota-City gefouert goufen, sinn extrem positiv ausgefall.

No engem Dag an der Sonn kéint den equipéierte Prius ronn 44,5 Kilometer fueren.