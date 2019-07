Bei Twitter gouf et en Donneschdeg den Owend nees eng gréisser Stéierung. Fir vill User war den Onlineservice um 19 Auer net accessibel.

Virun allem Leit a Mëttel- an a Westeuropa ware betraff, grad wéi Deeler an den USA, Brasilien an a Japan. D'Plattform Downdetector.com huet ronn 70.000 Meldunge weltwäit gemellt.

No ronn enger Stonn wier de Problem geléist gewiescht, heescht et vun Twitter. Eng Ursaach fir d'Stéierung gouf net genannt. Eréischt d'lescht Woch haten et technesch Problemer bei Twitter, Facebook, Instagram a Whatsapp ginn.