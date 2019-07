Gläich geet et vläicht lass a Richtung Vakanz an et wéilt een am Léifsten ouni Stau ukommen. Dofir gëtt et eng App, déi verschidde Leit net frou mécht.

Déi mëttlerweil weltbekannt App ass virun 10 Joer zu Tel-Aviv gegrënnt ginn, vun engem Mann, deen Trafic-Info op GPS-Kaarte bäisetze wollt an dofir keng Autorisatioun krut. A sengem Frust huet hien eng fräi Kaart erausbruecht, op där jidderee matmaachen a Stau-Informatiounen liwwere konnt. Waze gëtt am Duerchschnëtt vu ronn 110 Millioune Leit am Mount benotzt an erméiglecht, alternativ Weeër ze fannen, wa sech ee Stau ënnerwee forméiert huet. Mëttlerweil sinn nach ëmmer 10% vun de User am Gaangen, d'App ze aktualiséiere mat Stau, Kontroll, Accident, Chantier oder geféierlech Situatiounen. De Succès vun der App mécht awer och ganz vill Awunner rosen, well hir roueg Quartieren elo dacks vun Autoen iwwerfëllt sinn. De Message vu Waze ass ganz kloer: wann et erlaabt ass, duerch eng Strooss ze fueren, dann däerf déi als Entlaaschtung benotzt ginn. Si sinn net fir d'Reglementer op der Plaz zoustänneg. Wann awer eng Autoritéit verschidde Restriktioune sollt duerchsetzen, gi se direkt vun der App ëmgesat. Waze wëll op deem Wee soen, dass keng Stroossen, och no Plainte vun Awunner, vun de Kaarten erofgeholl goufen. D'App gehéiert iwwregens zanter 2013 zu Google, nodeem den Internetgigant se opkaf haten.